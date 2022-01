Une nouvelle fois, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont annoncés pour avoir un capteur photo principal de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels aujourd’hui. C’est le cabinet TrendForce qui l’évoque aujourd’hui.

Un capteur photo de 48 mégapixels pour les iPhone 14 Pro

Le simple fait d’augmenter le nombre de mégapixels d’un appareil photo de smartphone tout en conservant la même taille de capteur d’image se traduit par des pixels plus petits, ce qui permet de capturer moins de lumière et donc d’avoir des photos de moindre qualité en basse lumière. Comme solution, l’analyste Ming-Cho Kuo a précédemment déclaré que les iPhone 14 Pro prendront en charge à la fois des photos de 48 mégapixels et des photos de 12 mégapixels. Cette opération sera probablement réalisée avec un processus connu sous le nom de pixel binning.

Certains smartphones Android, comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung, utilisent déjà la technique du pixel binning. Cela permet de fusionner les données de plusieurs pixels plus petits en un « super-pixel » pour améliorer la sensibilité en basse lumière. Ainsi, les iPhone 14 Pro devraient avoir des photos de 48 mégapixels quand les conditions lumineuses sont bonnes et de 12 mégapixels quand elles ne le sont pas.

Si l’on en croit les rumeurs, Apple va annoncer quatre iPhone 14 en 2022. Il y aurait un iPhone 14 de 6,1 pouces, un « iPhone 14 Max » de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.