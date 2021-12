Kuo : iPhone 14 Pro avec capteur de 48 mégapixels et objectif périscopique en 2023

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro auront le droit à capteur photo de 48 mégapixels selon les informations de Ming-Chi Kuo. L’analyste, généralement bien informé, avait déjà évoqué un tel capteur et réitère aujourd’hui, confirmant que les plans d’Apple n’ont pas changé.

Un capteur 48 mégapixels pour les iPhone 14 Pro

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont un capteur principal de 12 mégapixels. Passer à 48 mégapixels avec les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max serait donc une étape importante, surtout qu’Apple utiliserait la technique du pixel binning. Déjà utilisée sur certains smartphones Android, comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung et le Pixel 6 de Google, le pixel binning permet de prendre des photos de 48 mégapixels dans des conditions lumineuses et des photos de 12 mégapixels dans des conditions de faible luminosité afin de préserver la qualité. Le système combine plusieurs pixels en un seul pour avoir de bons clichés.

Un autre point concernant les iPhone de 2022 serait la possibilité de filmer en 8K, contre de la 4K aujourd’hui. Les vidéos en 8K devraient être adaptées pour le futur casque AR/VR d’Apple qui doit aussi voir le jour en 2022 si l’on en croit les dernières rumeurs en date.

Objectif périscopique pour 2023

D’autre part, Kuo réitère qu’Apple va proposer un objectif périscopique sur au moins l’un des iPhone 15 en 2023. Cela doit permettre d’avoir un zoom optique plus important, sans pour autant avoir un capteur qui dépasse de beaucoup à l’arrière du téléphone. Le Huawei P40 Pro+ dispose d’un tel capteur par exemple et propose un zoom optique x10. Avec l’iPhone 13 Pro, c’est un zoom optique x3.