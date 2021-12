Cela devient une habitude : Ming-Chi Kuo a de nouvelles infos sur les prochains casques/lunettes AR/VR d’Apple. L’analyste à la réputation bien établie confirme que le premier casque de réalité mixte d’Apple sera dévoilé dans le courant de l’année 2022. Les rumeurs indiquent qu’il s’agira sans aucun doute d’un casque très haut de gamme, avec des écrans haute résolution pour chaque œil (probablement deux dalles Micro-OLED 4K signées Sony), un processeur Apple Silicon (équivalent au M1 en puissance) pour l’affichage, et un autre processeur pour les gestion des multiples capteurs. Kuo ajoute de son côté une petite info supplémentaire concernant le poids de l’engin, qui devrait osciller entre 300 et 400 grammes, ce qui est bien plus léger que la grande majorité des casques VR actuels.

L’analyste table sur des ventes comprises entre 2,5 et 3,5 millions d’unités sur l’année 2023. La seconde génération, plus proche de lunettes AR, sera encore plus légère, et avec des fonctions s’appuyant strictement sur la réalité augmentée. Apple prévoirait de commercialiser ses « Apple Glass » en 2024. Kuo table sur des ventes approchant les 10 millions d’unités.