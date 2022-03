De nouveaux schémas ont fait leur apparition pour les iPhone 14 Pro et Pro Max, avec des dimensions pour le bloc photo à l’arrière et le retrait de l’encoche telle que nous la connaissons.

Les dimensions des iPhone 14 Pro et Pro Max

Le leaker Max Weinbach confirme qu’Apple ne proposera plus une encoche « classique » sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, pour mettre à la place une pilule et un trou. Ce sera utilisé pour le capteur photo frontal et pour Face ID. Mais cette information était déjà connue.

L’autre élément concerne les dimensions des deux smartphones. L’iPhone 14 Pro Max aurait une largeur de 77,58 mm, contre 78,1 mm pour l’iPhone 13 Pro Max. La hauteur serait par compte quasiment identique (160,7 mm vs 160,8 mm). Pour ce qui est de l’épaisseur, le nouveau modèle ferait 7,85 mm, contre 7,65 mm pour son prédécesseur. Le bloc photo évolue également pour être un peu plus imposant (36,73 x 38,21 mm pour l’iPhone 14 Pro Max contre 35,01 x 36,24 mm pour l’iPhone 13 Pro Max). L’épaisseur du bloc serait ici de 4,17 mm, contre 3,60 mm sur le modèle actuel.

Pour l’iPhone 14 Pro, l’histoire est similaire. La largeur du téléphone serait de 71,45 mm, contre 71,5 mm pour le modèle précédent. Pour la hauteur, ce serait 147,46 mm contre 147,5 mm actuellement. Et là encore, le bloc photo serait plus imposant avec une épaisseur de 4,17 mm contre 3,60 mm pour l’iPhone 13 Pro.

Apple devrait en toute logique annoncer ses quatre iPhone 14 en septembre lors d’une keynote.