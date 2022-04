Une photo publiée aujourd’hui révèle les vitres des quatre iPhone 14 et 14 Pro, dont la nouvelle encoche qui comprend un design avec une pilule et un trou. Ce design fait parler de lui depuis quelque temps maintenant.

Un aperçu des vitres des différents iPhone 14

Comme nous pouvons le voir, l’encoche telle que nous la connaissons restera sur l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces. En revanche, les iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces vont l’abandonner pour laisser place à un combo avec une pilule et un trou. Il est également question de bordures un peu plus fines et d’un format un poil plus grand.

iPhone 14 front panels have leaked on Weibo – here are the changes to note:

1) thinner bezels on the Pro models, as reported by other sources

2) aspect ratio is also slightly different on the Pros (19.5:9 to 20:9); this corroborates with 9to5Mac’s report regarding taller displays pic.twitter.com/UtqNcBB9aP — Saran (@SaranByte) April 28, 2022

Plus tôt dans la journée, nous avons eu le droit à des maquettes des iPhone 14. Ce fut l’occasion de les comparer avec les iPhone 13 afin de voir si les nouveaux modèles sont compatibles avec les coques existantes. La réponse est non en l’occurrence, notamment parce que le bloc photo est plus imposant.