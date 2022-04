Des maquettes des iPhone 14 ont vu le jour et permettent de se faire une idée générale du design en comparaison avec les iPhone 13. Il est surtout ici question de savoir si les nouveaux smartphones peuvent être utilisés avec les coques des modèles actuels.

Des premières maquettes pour les iPhone 14

Les images et la vidéo des maquettes des iPhone 14 viennent de Macotakara. Avant toute chose, il est bon de rappeler qu’il n’y aura pas de modèle mini de 5,4 pouces cette année. Apple proposera deux iPhone 14 de 6,1 pouces (un Pro et un non-Pro) et deux iPhone 14 Max de 6,7 pouces (un Pro et un non-Pro).

Naturellement, on pourrait penser que l’iPhone 13 de 6,1 pouces peut être placé dans une coque pour l’iPhone 14 de 6,1 pouces. Ce ne sera malheureusement pas le cas. Cela s’explique essentiellement par le bloc photo qui est plus imposant sur le nouveau modèle (idem avec l’iPhone 14 Pro). Aussi, l’épaisseur des nouveaux téléphones est un peu plus importante.

Quant à l’iPhone 14 Max et à l’iPhone 14 Pro Max, les maquettes montrent que les coques conçues pour l’iPhone 13 Pro Max devraient à peu près convenir. Le problème cependant est à nouveau la taille du bloc photo. « La coque elle-même pouvait être installée, mais elle ne pouvait pas l’être complètement parce que le bloc arrière interférait », explique Macotakara.