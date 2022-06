Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont bien partis pour être les seuls nouveaux modèles à avoir le droit à la puce A16. Les iPhone 14 et 14 Max standards devraient se contenter de la puce A15, la même que l’on retrouve dans les différents iPhone 13.

Pas de puce A16 sur les iPhone 14 non-Pro

Aujourd’hui, TrendForce mentionne à son tour la puce A16 réservée aux iPhone 14 et 14 Pro. Le cabinet suit ainsi Ming-Chi Kuo, l’analyste avait annoncé dès le mois de mars qu’Apple ne proposerait pas le même processeur entre ses nouveaux smartphones standards et les modèles Pro. Mark Gurman de Bloomberg a également évoqué le même scénario. Le journaliste notait que c’était certes un moyen de mettre en avant la gamme Pro, mais il pense que la situation avec les usines de production a poussé Apple à prendre cette décision.

En tout cas, les iPhone 14 et 14 Max devraient réellement être proches des iPhone 13. Autant les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max auront un trou et une pilule à la place de l’encoche, un capteur photo principal de 48 mégapixels et la puce A16, autant les modèles non-Pro n’auront rien de tout cela. C’est à se demander quelle sera la différence puisque le design et le processeur seront les mêmes que la génération actuelle.

Apple annoncera ses quatre iPhone 14 en septembre prochain lors d’une keynote si l’on se base sur le calendrier habituel.