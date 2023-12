Foxconn et Pegatron ont décidé de suspendre la production d’iPhone au niveau de leurs usines près de Chennai en Inde à cause de la météo. Il y a eu d’importantes pluies dans la région.

Un arrêt de la production d’iPhone en Inde

Selon Reuters, des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville de Chennai dans l’État du Tamil Nadu, haut lieu de l’électronique et de l’industrie manufacturière. Les eaux ont emporté des voitures et ont obligé la fermeture de l’aéroport, alors que le cyclone Michaung se dirigeait vers la côte et l’État voisin de l’Andhra Pradesh.

Foxconn embauche 35 000 employés à son usine locale et n’a pas encore décidé si la production devait reprendre aujourd’hui ou si la reprise se fera plus tard. Il en va de même pour Petagron.

Foxconn a rapidement étendu sa présence en Inde en investissant dans des sites de production dans le sud du pays, alors qu’Apple cherche à transférer une partie de sa production hors de Chine. Récemment, Foxconn a annoncé investir 1,5 milliard de dollars en Inde dans le cadre d’une expansion et donc de développer ses activités dans le pays. Cela concerne notamment la production d’iPhone.

Apple a enregistré ses plus importantes ventes trimestrielles en Inde au cours du trimestre qui s’est achevé en septembre, avec plus de 2,5 millions d’iPhone selon les données de Counterpoint Research.