En 2021, l’iPhone était crédité d’à peine 1% de parts de marché en Inde, un score poussif et qui semblait indiquer que la firme de Cupertino ne parviendrait pas à franchir le plafond de verre d’un marché surdominé par les mobiles low cost. Deux ans après, la situation est très différente : si l’on en croit IDC, l’iPhone occupe désormais 5,5% du marché mobile indien sur les 6 premiers mois de l’année 2023, ce qui permet à Apple de se maintenir à une solide 7ème place du marché des plus gros vendeurs de smartphones, devant Poco (5%), mais derrière OnePlus (7,2%) ou Xiaomi (11%). On note aussi que Samsung perd sa première place au profit de Vivo (16% de Pdm, +7,4%). Xiaomi voit ses ventes en Inde chuter de 39,4%.

La multiplication des opérations promo ainsi que l’ouverture des deux premiers Apple Store à Mumbai et New Delhi ont donc dopé la demande d’iPhone, bien aidée aussi par l’explosion d’une classe moyenne indienne avide de nouveautés technologiques. IDC note d’ailleurs que le segment premium (au delà des 600 dollars le mobile) est celui qui a le plus progressé en Inde, avec une croissance de +75% et une part de marché (sur l’ensemble des ventes de mobiles) de 9%. Le segment des mobiles low cost (en dessous des 200 dollars) voit ses ventes diminuer de 65%, le milieu de gamme ne bronche pas (22%) et le haut de la fourchette du milieu de gamme (entre 400 et 599 dollars) progresse de 34%.