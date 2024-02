C’est acquis : l’iPhone est confortablement installé dans le top 10 des marques de smartphones en Inde. Un rapport d’IDC indique le fabricant californien a terminé l’année avec une part de marché d’environ 7,5%, sensiblement identique à vrai dire à la Pdm de l’iPhone sur le Q4 2022. Un point change cependant : l’iPhone courrait après realme en 2022 et n’est plus désormais très loin d’Oppo. Apple n’en en tout cas jamais paru aussi près d’intégrer le top 5 des plus gros vendeurs de smartphones en Inde, une perspective qui aurait été considérée comme illusoire il y a quelques années (l’iPhone a longtemps plafonné à 1% de Pdm dans le pays.). Le marché indien est toujours dominé par Samsung, mais le géant sud-coréen est aujourd’hui talonné par Vivo, avec Xiaomi en embuscade.

Sur l’ensemble de l’année, la Pdm de l’iPhone est de 6,4%, et là encore, Apple termine aux pieds du top 5 des plus gros vendeurs de smartphones. L’image de marque grandissante d’Apple dans la « plus grande démocratie du monde » permettra t-elle à l’iPhone d’aller encore plus haut ? C’est désormais tout à fait envisageable. On note aussi que sur le second semestre, le marché indien du mobile a connu une croissance de 11 % en glissement annuel durant le seconde moitié de 2023, compensant la forte baisse de 10 % du premier semestre.