Apple reste encore très dépendant de la supply chain asiatique pour les production de ses appareils, mais il ne fait désormais plus aucun doute que l’Inde est le nouvel Eldorado du géant américain, autant pour la chaine d’approvisionnement et de production que pour la croissance d’une clientèle friande de smartphones haut de gammes. Tim Cook lui-même a reconnu le poids grandissant de l’Inde dans les résultats d’Apple lors de la conf call financière du 2 novembre dernier : « Les revenus de l’iPhone ont dépassé nos attentes, établissant un record pour le trimestre de septembre et un record historique en Inde. »

Les bonnes nouvelles en provenance de l’Inde sont aussi claironnées par les médias locaux : ainsi, l’Economic Times rapporte qu’Apple aurait prévu de produire plus de 1 000 milliards de roupies (12 milliards de dollars) de produits en Inde sur l’exercice fiscal 2023 (qui se terminant au 31 mars 2024), un score colossal obtenu grâce à de lourds investissements sur la supply chain et aux progrès constants des fournisseurs installés en Inde.

On notera que 70% des iPhone produits en Inde sont destinés à l’exportation et qu’il s’agit du modèle de smartphone (produit localement) le plus exporté vers l’étranger. Le volume de produits Apple à l’exportation (toujours à partir de l’Inde) est d’ailleurs en croissance de 185% sur les 7 premiers mois de l’année fiscale !