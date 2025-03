Apple prévoit de lancer la production de ses AirPods en Inde dans l’usine de son partenaire Foxconn à Hyderabad dès avril. L’initiative se concentrera principalement sur les exportations, marquant une étape importante dans la stratégie de diversification de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, particulièrement en réponse aux tensions commerciales croissantes avec la Chine.

Press Trust of India rapporte que cette production d’AirPods en Inde constitue le deuxième produit majeur d’Apple fabriqué dans le pays, après l’iPhone. En août 2023, Foxconn a investi 400 millions de dollars pour établir l’usine d’Hyderabad, qui est déjà en phase de production d’essai des AirPods. Une montée en puissance de la production est prévue dans quelques semaines.

Cette expansion s’inscrit dans la volonté d’Apple de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. En 2023, l’unité indienne de Jabil avait commencé à fournir des boîtiers d’AirPods destinés aux usines d’assemblage en Chine et au Vietnam. L’ouverture de la ligne de production à Hyderabad marque un tournant dans les ambitions de l’entreprise de renforcer sa présence en Inde, un pays de plus en plus important dans la fabrication électronique mondiale.

Ce projet se développe dans un contexte de tensions commerciales, notamment en raison des droits de douane réciproques mis en place par les États-Unis. Bien que l’Inde applique une taxe de 20 % sur les produits audio et les objets connectés, l’Indian Cellular and Electronics Association (ICEA) a plaidé pour une réduction des taxes afin de stimuler les échanges commerciaux.