Apple lance une nouvelle offre en Inde qui permet d’avoir les AirPods à moitié pour tout achat d’un iPhone 14 ou iPhone 14 Plus. C’est pour célébrer Divali (Diwali), une fête majeure dans le monde indien, à savoir celle des lumières à l’occasion de laquelle on s’offre des cadeaux et tire des feux d’artifice.

Au moment d’acheter un iPhone 14 ou iPhone 14 Plus, Apple propose une étape supplémentaire avant de payer qui invite les Indiens à choisir une paire d’AirPods avec un prix en baisse. Il est possible de choisir les AirPods de 3e génération avec le boîtier de charge Lightning pour un prix de 9 950 roupies (112 euros), au lieu de 19 900 roupies (224 euros), soit 50% de réduction. Il y a sinon les AirPods de 3e génération avec le boîtier de charge MagSafe pour 10 950 roupies (123 euros) au lieu de 20 900 roupies (235 euros), ce qui représente une remise de 48%. Et pour finir, il y a les AirPods Pro de 2e génération avec le boîtier MagSafe et port USB-C pour 14 950 roupies (168 euros) au lieu de 24 900 roupies (280 euros), soit 40% de réduction.

Cette offre d’Apple est disponible du 8 au 14 novembre 2023. Les Indiens peuvent en profiter aussi bien sur l’Apple Store en ligne que dans les deux Apple Store physiques ouverts dans le pays.