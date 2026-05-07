Apple entre dans la dernière ligne droite pour les AirPods avec caméras intégrées. Les nouveaux écouteurs sont proches de la version finale, mais le calendrier dépend encore de la qualité des fonctions logicielles qui doivent l’animer, révèle Bloomberg.

Des AirPods pensés pour aider l’utilisateur

Ces nouveaux AirPods ne visent pas à prendre des photos ou des vidéos. Les caméras, intégrées dans chaque écouteur, servent plutôt de capteurs visuels pour Siri afin de comprendre ce que regarde l’utilisateur et de lui renvoyer une réponse contextuelle. Apple miserait donc sur une nouvelle forme d’assistant capable d’interpréter l’environnement sans sortir un iPhone de sa poche.

Le format resterait proche de celui des AirPods Pro 3, avec surtout des tiges plus longues pour intégrer ces composants. Les informations seraient captées en basse résolution, un choix cohérent avec l’idée d’analyse visuelle légère plutôt qu’avec la capture d’images destinée à être conservée.

Le projet a désormais atteint le stade DVT (Design Validation Testing), à savoir celui de la validation du design, soit la dernière grande phase avant le PVT (Production Validation Test) qui prépare les premiers exemplaires de préproduction en volume.

L’intérêt du produit repose sur des usages précis. Apple voudrait permettre à l’utilisateur de poser une question sur un objet qu’il a sous les yeux, par exemple des ingrédients, pour obtenir une idée de repas, dans une logique proche de l’analyse visuelle déjà vue dans certains outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT.

Les AirPods pourraient aussi s’appuyer sur ce qu’ils perçoivent pour proposer des rappels contextuels ou enrichir la navigation. Au lieu d’indiquer seulement de tourner à droite, l’assistant pourrait utiliser un repère visible devant l’utilisateur pour guider plus finement le trajet.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple travaille aussi sur des lunettes connectées et sur un pendentif équipé de caméras, mais ces deux appareils seraient moins avancés.

La confidentialité et Siri peuvent encore retarder le lancement

Apple avait un temps envisagé une sortie dès le premier semestre, avant de repousser le projet à cause des retards pris par la refonte de Siri qui utilisera l’IA. La nouvelle version de l’assistant est désormais attendue en septembre avec iOS 27, après une mise à niveau de ses modèles grâce à la technologie Gemini de Google.

Même avec un matériel presque prêt, le lancement des AirPods avec caméras pourrait encore glisser si Apple juge insuffisante la qualité de ses fonctions d’intelligence visuelle. C’est le point le plus sensible du dossier : ces AirPods n’ont d’intérêt que si l’IA comprend correctement le monde qui entoure l’utilisateur, sans multiplier les réponses faibles ou approximatives.

La confidentialité reste l’autre sujet délicat. Apple a intégré une petite LED sur les AirPods destinée à s’allumer lorsque des données visuelles sont envoyées vers le cloud, mais la taille même des écouteurs laisse planer un doute sur la visibilité réelle de ce signal pour l’entourage.

Enfin, Apple doit aussi sécuriser les composants nécessaires à un lancement qu’il espère important. Or, cette préparation se heurte à des pénuries qui touchent l’ensemble du secteur sur la mémoire et d’autres semi-conducteurs.