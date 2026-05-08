Apple fait face à une nouvelle offensive judiciaire relative au système de contrôle de l’App Store. Bloomberg nous apprend que Rave, une plateforme canadienne spécialisée dans le visionnage synchronisé de vidéos, a déposé une plainte antitrust contre la firme de Cupertino, accusant cette dernière d’avoir retiré injustement son application iPhone et iPad.

Une application de co-visionnage coupée de l’écosystème iOS

Rave permet à plusieurs utilisateurs de regarder ensemble des contenus issus de services comme YouTube, Netflix, Disney+ ou Prime Video, tout en échangeant en direct. Ce type d’usage, souvent appelé « watch party », a gagné en popularité avec le streaming social et les habitudes de visionnage à distance.

Selon Rave, son retrait de l’App Store en 2025 aurait fortement fragilisé son activité en la privant d’un accès direct aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. L’entreprise estime qu’Apple a invoqué un motif lié à une activité « malhonnête ou frauduleuse », mais affirme que la vraie raison serait concurrentielle, et donc en lien avec SharePlay, la fonction de co-visionnage intégrée par Apple à son propre écosystème.

Des dommages réclamés à hauteur de plusieurs centaines de millions

Un nouveau front dans la bataille contre le pouvoir de l’App Store

Rave demande sa réintégration dans l’App Store et réclame des dommages pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars. La société a également annoncé des actions similaires dans plusieurs pays, dont le Canada, les Pays-Bas, le Brésil et la Russie.

Cette affaire s’ajoute aux multiples plaintes visant l’App Store aux États-Unis et en Europe, notamment sur les commissions, les paiements externes et les règles d’accès à sa boutique d’applications. Inutile de préciser que ce nouveau procès va rajouter une pierre au débat sur les limites du pouvoir des plateformes « fermées » comme celles de l’App Store.