Proton, connu notamment pour ses services Proton Mail et Proton VPN, vient de déposer une plainte antitrust contre Apple aux États-Unis au sujet de l’App Store. Cette action juridique s’inscrit dans une action collective déjà existante, initiée le 23 mai dernier par plusieurs développeurs coréens, mais Proton a choisi de présenter sa propre plainte distincte.

Un combat pour des changements concrets, pas cosmétiques

Sur son blog, Proton dit vouloir s’assurer qu’un éventuel accord ou jugement apporte de « vrais changements » aux politiques de l’App Store d’Apple, plutôt que de simples « changements cosmétiques ». Bien que cette action collective vise principalement à obtenir des dommages-intérêts pour les développeurs, Proton s’engage à reverser tout montant qu’elle pourrait recevoir.

Proton développe une argumentation particulièrement critique envers le modèle économique d’Apple. Selon l’entreprise suisse, les commissions de l’App Store encouragent le « modèle économique du capitalisme de surveillance » utilisé par des géants comme Meta et Google. Ce système pénalise les petites entreprises axées sur la protection de la vie privée qui ne monétisent pas les données personnelles. En effet, les applications gratuites qui exploitent ces données échappent aux commissions d’Apple, contrairement aux applications payantes qui proposent des services contre rémunération.

Des restrictions qui nuisent aux développeurs et aux utilisateurs

Proton dénonce également le contrôle excessif d’Apple sur la distribution d’applications avec l’App Store. Cette mainmise devient problématique lorsqu’Apple doit se conformer aux demandes gouvernementales de suppression d’applications dans différents pays. L’entreprise suisse estime que cette situation confère à Apple un pouvoir disproportionné sur l’écosystème mobile.

Les politiques d’Apple désavantagent aussi directement les utilisateurs finaux, selon Proton. Le groupe critique les restrictions imposées aux développeurs concernant les informations qu’ils peuvent fournir à leurs utilisateurs. Proton explique ainsi qu’elle ne peut pas créer de liens vers ses foires à questions et ses pages d’assistance client depuis ses applications, dégradant l’expérience utilisateur. De plus, la société affirme ne pas pouvoir proposer de prix plus avantageux à ses clients en raison des commissions qu’elle doit verser à Apple.

« Il est plus essentiel que jamais que nous nous battions pour créer des écosystèmes mobiles qui soient vraiment libres, compétitifs et qui ne soient pas soumis du dictateur devant lequel les dirigeants d’entreprise se prosternent actuellement », déclare Proton.

La demande de Proton comprend une liste détaillée de modifications souhaitées pour l’App Store. L’entreprise réclame notamment la possibilité de distribuer des applications via des boutiques alternatives et des sites Web, ainsi que l’utilisation de méthodes de paiement alternatives à celles imposées par Apple.