Un développeur indépendant a créé un portage de Notepad++ sur Mac, 22 ans après la sortie originale du populaire éditeur de code sur Windows. Son créateur, Don Ho, a pris ses distances avec le projet et a exigé le retrait du nom et du logo officiels, déclenchant un bras de fer qui révèle aussi pourquoi Notepad++ n’existera probablement jamais officiellement sur Mac.

Un usage du nom et du logo qui dérange

Andrey Letov a publié son portage et l’a développé avec l’assistance d’une intelligence artificielle (on parle alors de vibecoding) sous forme d’application native pour Mac, compatible avec les processeurs Apple Silicon et Intel sans recourir à Wine, CrossOver ou Parallels. L’application reprend le nom officiel, l’icône caméléon et affiche Don Ho parmi les auteurs du projet, donnant l’impression d’une version officielle.

Après des signalements sur GitHub, Don Ho a écrit à Letov pour exiger un changement de nom et de logo. Notepad++ est open-source sous licence GPLv3 et les forks sont explicitement encouragés, mais l’usage d’une marque protégée est interdit.

Andrey Letov a retiré le nom de Don Ho de la page des auteurs tout en sollicitant son approbation pour développer la marque ensemble. Don Ho a refusé et a exigé le retrait immédiat du nom et du domaine. Andrey Letov a répondu qu’il lui faudrait « quelques semaines » pour un « rebranding », tout en maintenant sa demande d’approbation. Don Ho a alors signalé le site à Cloudflare comme site de phishing et d’usurpation d’identité.

Sous la pression de la communauté, le développeur de Notepad++ sur Mac a publié un avis sur la page d’accueil annonçant un nouveau logo, un nom révisé et vraisemblablement un nouveau nom de domaine pour la version 1.0.6, précisant agir « en coordination avec Don Ho, le créateur du Notepad++ original ».

L’absence de version officielle macOS n’est pas un oubli. Notepad++ repose exclusivement sur Win32 pour l’intégralité de son interface : menus, boîtes de dialogue, système de fichiers et fenêtrage. Win32 n’existe pas sur macOS. Un portage officiel exigerait une réécriture complète de la couche pour l’interface, un chantier considérable pour un projet maintenu bénévolement. Les plugins de la communauté, compilés en fichiers .dll pour Windows et intimement liés à l’architecture du système d’exploitation de Microsoft, ne fonctionneraient pas sur macOS même dans l’hypothèse d’un tel port.