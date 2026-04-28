Notepad++, populaire éditeur de code sur Windows, existe désormais sur Mac sous la forme d’un portage natif, compilé pour macOS sans Wine, Rosetta ni émulation. Le projet ne vient pas de l’équipe du logiciel sur Windows : il s’agit d’un portage communautaire mené par Andrey Letov qui dit s’être appuyé sur l’intelligence artificielle pour le concrétiser. Le projet est open source.

Enfin Notepad++ sur Mac

Le point décisif de cette arrivée n’est pas seulement le nom de Notepad++. Ce qui change réellement, c’est que les utilisateurs de macOS obtiennent une application native fonctionnant sur les Mac Intel et Apple Silicon au lieu d’une solution bricolée autour d’une couche de compatibilité.

Le projet repose sur un portage complet du code de l’éditeur avec une interface réécrite autour de Cocoa et de Scintilla en Objective-C++. Autrement dit, Notepad++ sur Mac ne fonctionne ni via Wine ni via Rosetta ou un contournement destiné à faire tourner artificiellement la version Windows.

Cette approche place le logiciel sur un terrain beaucoup plus crédible pour les utilisateurs sur Mac. L’application est distribuée en binaire universel avec prise en charge native des Mac Apple Silicon et Intel à partir de macOS 11 Big Sur.

La version actuellement mise en avant reprend déjà plusieurs briques clés de Notepad++, dont la coloration syntaxique de plus de 80 langages, la recherche avancée avec expressions régulières, les macros, la vue partagée et un système de plugins adapté à macOS.

La distribution a aussi été pensée comme celle d’une vraie application macOS. Le logiciel est gratuit, open source sous licence GPL v3, signé avec un certificat et notarisé par Apple.

L’IA en renfort pour le portage sur macOS

Le développeur de cette version macOS est Andrey Letov, il est le mainteneur du port natif et le responsable de la couche macOS ainsi que de la coordination du travail autour des plugins.

Andrey Letov explique aussi avoir utilisé des multi-agents IA pour rendre possible un chantier de cette ampleur. Ce point compte car il montre que le portage n’a pas seulement consisté à recompiler un code existant, mais à reconstruire une base viable pour macOS.

À l’inverse, Don Ho n’est pas derrière cette version. Le créateur et développeur principal de Notepad++ sur Windows n’a pas contribué à ce projet qui est explicitement présenté comme un portage communautaire indépendant et non comme une extension officielle du développement Windows.