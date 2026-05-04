Un simple outil de localisation a permis de faire tomber l’un des plus importants réseaux britanniques de trafic d’iPhone. À Londres, Amir Muhammad Khadikhel, présenté comme l’un des « cerveaux » de ce réseau criminel, a plaidé coupable avec deux autres hommes dans une affaire portant sur des dizaines de milliers de smartphones Apple expédiés hors du Royaume-Uni.

Plus de 62 000 iPhone envoyés vers l’étranger

Selon l’enquête, le réseau aurait organisé l’exportation de plus de 62 000 iPhone volés, pour une valeur estimée à 181 millions de livres sterling, soit près de 211 millions d’euros. Les appareils étaient principalement acheminés vers la Chine, Hong Kong et Dubaï, où les modèles récents pouvaient être revendus à un prix élevé.

La police londonienne estime que cette organisation aurait représenté jusqu’à 40 % des vols de téléphones mobiles à Londres. Les pickpockets étaient rémunérés jusqu’à 750 livres (875 euros) par appareil récent.

Un colis DHL près d’Heathrow a tout déclenché

La technologie utilisée contre les voleurs

L’affaire a basculé lorsqu’une victime a suivi son iPhone volé jusqu’à un dépôt DHL proche de l’aéroport d’Heathrow. Dans le colis repéré, les enquêteurs ont découvert près d’un millier d’appareils destinés à Hong Kong. La police parle d’une « enquête complexe qui a finalement démantelé un réseau international de contrebande ». Le détective Mark Gavin a souligné : « Ce groupe ciblait délibérément des marques de téléphones à forte valeur pour les revendre à l’étranger. » Plus de 10 000 iPhone ont été récupérés et plus de 250 000 livres (292 000 euros), saisis en espèces.

Cette affaire prouve en tout cas que les mesures mises en place par Apple pour empêcher les vols d’iPhone (« briquage » à distance notamment), ne sont toujours pas suffisantes pour démotiver les malandrins.