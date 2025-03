Le ministère américain de la Justice a récemment démantelé un réseau criminel international qui ciblait des appareils électroniques de grande valeur, dont de nombreux iPhone, en s’appuyant sur des données de suivi FedEx volées et des employés corrompus de l’opérateur AT&T. Il s’avère que ces « voleurs de perron » (les colis sont volés juste devant le pas de la maison) ont utilisé des scripts automatisés pour extraire des informations des systèmes de suivi FedEx et sont parvenus à soudoyer des employés d’AT&T afin d’obtenir des informations confidentielles sur les clients, telles que le nom, l’adresses et bien sûr le numéros de suivi. Certains membres du réseau collectaient et vendaient ces informations, tandis que d’autres, appelés « runners », achetaient ces données et volaient physiquement les colis sur les perrons des maisons quelques minutes après leur livraison. Les iPhone volés étaient ensuite envoyés vers des entrepôts situés dans le Bronx et à Brooklyn avant d’être distribués et revendus à l’étranger.

Ces opérations criminelles se sont étendues sur plusieurs États pendant des années, et n’ont finalement été dévoilées que lorsque la sécurité de FedEx a intercepté un colis contenant des iPhone volés. FedEx et AT&T ont alors collaboré étroitement avec les forces de l’ordre afin d’identifier les responsables. Depuis le dévoilement de l’affaire, AT&T a déclaré mettre régulièrement à jour ses mesures de sécurité et la formation de ses employés pour contrer ces tactiques frauduleuses. À l’issue de l’enquête, toutes les personnes impliquées dans le réseau criminel ont été inculpées, certaines risquant jusqu’à 20 ans de prison.