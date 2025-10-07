On connaissait Alibaba et les 40 voleurs, on a désormais « les voleurs et les 40 000 smartphones ». Une simple alerte via la fonction « Find My iPhone » a déclenché une enquête policière d’ampleur mondiale. C’est à partir du repérage d’un unique appareil volé que les autorités britanniques ont mis en lumière un vaste réseau d’exportation de téléphones volés vers la Chine, révélant ainsi l’ampleur et la sophistication de ce trafic.

Le fil d’Ariane : un iPhone localisé à Heathrow

L’affaire débute avec une victime qui, via l’application de localisation d’Apple, repère son iPhone dans un entrepôt situé à proximité de l’aéroport de Heathrow. Lors de la descente, les policiers découvrent alors que l’appareil se trouvait dans une caisse contenant plus de 894 autres téléphones — tous destinés à être expédiés vers Hong Kong. Ce coup d’éclat marque le point de départ d’une opération baptisée « Echosteep ». Au terme d’une enquête d’environ un an, la Metropolitan Policea fini par démanteler un réseau soupçonné d’avoir fait transiter jusqu’à 40 000 smartphones volés hors du Royaume-Uni vers la Chine, ce qui représente jusqu’à 40 % des vols de portables à Londres. Au cours de l’opération, 46 arrestations ont été effectuées, 28 adresses perquisitionnées, sans compter plus de 2 000 appareils récupérés.

Les enquêteurs soulignent que les criminels ont ciblé en priorité les produits Apple du fait de leur forte valeur à l’export. Les voleurs de rue étaient rémunérés jusqu’à 300 £ par appareil, tandis que ces mêmes modèles pouvaient se vendre en Chine sur le marché gris jusqu’à 5 000 dollars

Failles, méthodes et enjeux de sécurité

Ce réseau a exploité plusieurs failles technologiques et logistiques : les voleurs maintenaient parfois les téléphones allumés et déverrouillés afin d’éviter leur blocage via les systèmes de protection Apple (Activation Lock, Stolen Device Protection). Plus « subtil » encore, certains appareils étaient enveloppés dans du papier aluminium ou placés dans des sacs de type Faraday pour bloquer toute communication avec les services de localisation ! suite à cette affaire, les autorités britanniques exhortent les constructeurs à revoir la sécurité des smartphones pour compliquer la revente des appareils volés, notamment via des mécanismes de blocage irréversible ou des vérifications renforcées à l’exportation.