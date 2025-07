Une opération de police a permis de récupérer près de 100 iPhone et des Apple Watch d’une valeur estimée à 100 000 livres sterling, quelques minutes seulement après un cambriolage dans un magasin de l’opérateur O2 du quartier West End à Londres.

Un vol d’iPhone et d’Apple Watch à Londres

Hier, trois hommes cagoulés ont pris d’assaut le magasin d’O2 avant de prendre la fuite avec leur butin. Cependant, leur escapade a tourné court lorsque les policiers ont intercepté leur véhicule dans une rue adjacente. Les images de caméra corporelle révèlent l’ampleur du vol : des dizaines d’iPhone entassés dans l’habitacle, accompagnés de plusieurs Apple Watch et d’une machette imposante.

Les vidéos montrent un officier de police extrayant méthodiquement les smartphones d’un sac pour les empiler sur le siège arrière. La découverte de l’arme blanche ajoute une dimension particulièrement préoccupante à cette affaire. Un des suspects, interpellé dans la rue, s’entend dire qu’il « correspond à la description d’hommes ayant pénétré dans un magasin O2 pour voler des téléphones ».

Les forces de l’ordre, alertées à 19h17, ont procédé à l’arrestation de trois hommes âgés de 25, 24 et 18 ans. Ils sont actuellement détenus sous l’accusation de cambriolage avec circonstances aggravantes.

Une stratégie policière renforcée dans le West End

Le commissaire principal Jason Stewart, responsable de la sécurité à Camden, a souligné l’engagement constant des forces de l’ordre face à ces préoccupations grandissantes. « Nous savons que les habitants s’inquiètent de la criminalité dans le West End et ces arrestations ne sont qu’un exemple du travail acharné que nos agents accomplissent quotidiennement », a-t-il déclaré.

Les statistiques témoignent de cette mobilisation accrue : les arrestations de criminels ont augmenté de plusieurs milliers par mois à travers Londres, tandis que la criminalité de proximité a chuté de 19 %. De plus, les enquêtes sur les vols à l’étalage ont connu une résolution en hausse de 163 % cette année.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre les réseaux criminels organisés. Le mois dernier, 10 hommes avaient été arrêtés dans le cadre d’une enquête distincte sur des braquages de magasins de téléphonie à Londres et dans le sud de l’Angleterre. Les enquêteurs avaient identifié un groupe criminel organisé soupçonné de 13 braquages entre février et début juin.