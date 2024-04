L’iPhone continue d’être populaire chez les adolescents américains, avec 85% d’entre eux qui annoncent en avoir un et 86% qui prévoient d’en acheter un comme prochain smartphone, selon une étude de Piper Sandler. La banque d’investissement fait le point deux fois par an sur les goûts des ados.

L’iPhone plaît toujours autant aux jeunes

Beaucoup d’ados américains ont donc un iPhone, mais la part a malgré tout baissé. Alors qu’elle est de 86% cette fois, elle était de 87% en octobre dernier. Aussi, 88% des jeunes avaient annoncé à cette période que leur prochain smartphone serait un iPhone.

L’étude indique :

Les taux de 85% de possession d’iPhone et de 86% d’intention d’achat d’iPhone sont proches des niveaux records de notre enquête, mais en baisse par rapport aux niveaux records de 2021. Nous pensons que la pénétration élevée et l’intention d’achat sont importantes compte tenu de la maturité du marché des smartphones haut de gamme. En outre, les tendances vers les téléphones haut de gamme sont encourageantes car l’entreprise continue de lancer de nouveaux iPhone, ce qui prouve la solidité globale du portefeuille de produits. Enfin, des tendances positives dans les services pourraient suivre car la base d’installation du matériel Apple continue de croître.

Il s’avère que cette domination d’Apple sur le marché du smartphone dérange le département de la Justice (DoJ) des États-Unis, qui a poursuivi le fabricant d’iPhone. Selon le DOJ, la propriété d’Apple sur le marché américain des smartphones provoque « la stigmatisation sociale, l’exclusion et le blâme » des utilisateurs qui n’ont pas l’iPhone, en citant comme exemple spécifique les discussions et les problèmes de la « bulle verte » entre les utilisateurs d’iPhone et les utilisateurs d’Android. Le DoJ affirme que ce phénomène est « particulièrement puissant » pour les adolescents et que la « pression sociale » les incite à passer à l’iPhone.

Des difficultés à séduire avec les services

L’étude montre par ailleurs que 34% des adolescents américains ont une Apple Watch. C’était la même part qu’en octobre. Par contre, la part d’intention d’achat a augmenté, en passant de 10% à 13%. Dans le même temps, 39,4% des ados ont déclaré avoir une montre connectée. L’Apple Watch est la marque de montre la plus populaire, on retrouve ensuite Rolex et Casio.

Le matériel d’Apple plaît donc aux adolescents. Il est difficile d’en dire autant pour les services. Près de deux tiers disent utiliser Spotify comme service de streaming musical. En face, Apple Music obtient une part d’un peu plus de 30%. Quant à Apple TV+, c’est mauvais : moins de 5% des jeunes disent utiliser chaque jour le service de streaming. En comparaison, la part est supérieure à 30% pour Netflix et s’approche des 30% pour YouTube.

Enfin, Apple Pay est le service de paiement préféré des adolescents avec une part de 44%. En revanche, les applications Cash App et Venmo sont préférées pour les paiements entre particuliers.