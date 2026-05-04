Grok s’apprête à rejoindre le tableau de bord des véhicules compatibles Apple CarPlay. La dernière version de l’application iPhone de xAI contient déjà une interface dédiée à CarPlay, même si celle-ci n’est pas encore fonctionnelle. Le message affiché est explicite : « Le mode vocal de Grok arrive bientôt sur CarPlay ».

CarPlay s’ouvre aux assistants IA

Cette intégration confirme l’évolution récente de CarPlay, qui ne se limite plus aux appels, à la navigation ou à la musique. Depuis iOS 26.4, Apple permet aux applications d’intelligence artificielle conversationnelle de proposer une expérience vocale adaptée à la voiture.

Grok devrait ainsi rejoindre ChatGPT et Perplexity, déjà disponibles sur la plateforme d’Apple, et permettra au conducteur d’interroger l’assistant IA à la voix, sans manipuler son iPhone, pour obtenir une réponse, résumer une information ou préparer une action.

xAI veut sortir Grok de l’écosystème Tesla

Grok est déjà intégré aux voitures Tesla, mais CarPlay pourrait lui ouvrir un parc automobile bien plus vaste. L’assistant d’Elon Musk ne serait plus ainsi lié à un seul constructeur et pourrait trouver sa place dans de nombreux véhicules compatibles avec l’écosystème Apple.

L’intégration ne devrait toutefois pas remplacer Siri. Apple conserve son contrôle sur le bouton vocal et le mot d’activation de CarPlay. Les utilisateurs devront donc probablement ouvrir l’application Grok pour lancer son mode vocal.

Cette arrivée annoncée illustre la prochaine bataille des assistants IA : après les smartphones et les navigateurs, la voiture devient un nouveau territoire à conquérir pour les assistants intelligents.