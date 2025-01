Grok, l’intelligence artificielle développée par xAI, société créée par Elon Musk, se dévoile désormais en tant qu’application iOS autonome, disponible dans certains pays. Jusqu’à présent, le chatbot était accessible uniquement par le biais de X (ex-Twitter), mais cette nouvelle version permet aux utilisateurs de l’utiliser indépendamment, en téléchargeant simplement l’application sur iPhone ou iPad.

Ce lancement fait suite à la mise à disposition de Grok pour les utilisateurs gratuits de X, une fonctionnalité auparavant réservée aux abonnés premium. Désormais, bien que des restrictions existent, les utilisateurs gratuits peuvent aussi profiter des capacités génératives de l’IA.

Actuellement en phase bêta, l’application Grok est disponible uniquement sur l’App Store pour les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad. Elle peut être téléchargée depuis l’App Store aux États-Unis, en Australie, au Canada et en Inde. Il n’existe cependant aucune information concernant une version Android ou une disponibilité mondiale. L’application se présente comme étant « conçue pour être le plus utile, curieuse et fidèle possible », selon sa description sur l’App Store.

Parmi ses fonctionnalités, Grok propose un accès au modèle Grok 2, la génération d’images, des informations en temps réel, une assistance à la rédaction, des cartes pour la météo et les restaurants, ainsi qu’une attention particulière à la confidentialité des données.