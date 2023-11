Il était très attendu par les mélomanes, et il est là. Depuis quelques heures, Apple Music Classical est enfin disponible dans une app dédiée pour l’iPad (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Jusqu’ici l’app « tait uniquement disponible pour l’iPhone et les mobiles sous Android. Evidemment, l’utilisateur gagne en surface d’affichage et une barre latérale de navigation fait son apparition ainsi qu’un nouveau contrôleur multimédia. L’app nécessite un abonnement Apple Music classique (individuel, familial ou dans le pack Apple One).

Pour rappel, et comme son nom l’indique, Apple Music Classical propose un très vaste catalogue d’albums de musique classique, avec bien sûr les stars du domaine que sont Beethoven, Mozart, Bach, Debussy ou bien encore Fauré. Dommage que l’app ne soit encore disponible sur Mac ou sur CarPlay et que l’on ne puisse pas télécharger les morceaux pour une écoute hors ligne. C’est au final tout ce qu’on peut reprocher à cette app tant l’interface et la curation sont efficaces, sans même parler de la qualité audio (format Lossless haute qualité jusqu’à 192 kHZ/24 bits).