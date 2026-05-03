L’Apple Vision Pro se vend moins bien aujourd’hui qu’à n’importe quel moment depuis son lancement, selon Mark Gurman de Bloomberg. Alors qu’Apple n’a jamais publié de chiffres officiels, les données de marché et les signaux internes convergent vers le même diagnostic : le casque de réalité mixte n’a pas trouvé son public.

Pas de progrès pour les ventes de l’Apple Vision Pro

Selon le cabinet IDC, Apple a expédié environ 390 000 Vision Pro en 2024, à savoir lors de l’année de son lancement. Pour le seul quatrième trimestre de 2025, qui incluait pourtant le lancement d’un « nouveau » modèle avec la puce M5 (contre la puce M2 dans le modèle d’origine), il était question de seulement 45 000 ventes. Depuis son lancement, le casque aurait atteint environ 600 000 exemplaires écoulés au total, un volume modeste pour un produit Apple.

La réduction de la voilure est visible sur plusieurs fronts. Luxshare, l’assembleur du Vision Pro, a interrompu la production début 2025. Apple a simultanément réduit ses dépenses publicitaires de plus de 95 % aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon Sensor Tower. Dans les Apple Store, les démonstrations ont ralenti et la demande consommateurs s’est visiblement affaissée.

Quels sont les problèmes ? Le prix est de 3 699 euros, ce qui est clairement élevé pour beaucoup de personnes. S’ajoute à cela que le poids du casque n’a pas diminué. Le catalogue d’applications visionOS demeure limité. Aussi, Apple n’a jamais formulé de vision claire sur l’avenir à long terme de la plateforme. Ainsi, le coût, le design général et le manque d’applications visionOS sont les raisons pour lesquelles le Vision Pro n’a jamais connu un succès.

Apple a suspendu le développement pour concentrer ses ressources sur des lunettes connectées. Un retour d’Apple aux casques fermés comme le Vision Pro reste plausible à terme, mais aucun calendrier n’a été évoqué.