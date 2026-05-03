Les ventes de l’Apple Vision Pro continuent de s’effondrer
L’Apple Vision Pro se vend moins bien aujourd’hui qu’à n’importe quel moment depuis son lancement, selon Mark Gurman de Bloomberg. Alors qu’Apple n’a jamais publié de chiffres officiels, les données de marché et les signaux internes convergent vers le même diagnostic : le casque de réalité mixte n’a pas trouvé son public.
Pas de progrès pour les ventes de l’Apple Vision Pro
Selon le cabinet IDC, Apple a expédié environ 390 000 Vision Pro en 2024, à savoir lors de l’année de son lancement. Pour le seul quatrième trimestre de 2025, qui incluait pourtant le lancement d’un « nouveau » modèle avec la puce M5 (contre la puce M2 dans le modèle d’origine), il était question de seulement 45 000 ventes. Depuis son lancement, le casque aurait atteint environ 600 000 exemplaires écoulés au total, un volume modeste pour un produit Apple.
La réduction de la voilure est visible sur plusieurs fronts. Luxshare, l’assembleur du Vision Pro, a interrompu la production début 2025. Apple a simultanément réduit ses dépenses publicitaires de plus de 95 % aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon Sensor Tower. Dans les Apple Store, les démonstrations ont ralenti et la demande consommateurs s’est visiblement affaissée.
Quels sont les problèmes ? Le prix est de 3 699 euros, ce qui est clairement élevé pour beaucoup de personnes. S’ajoute à cela que le poids du casque n’a pas diminué. Le catalogue d’applications visionOS demeure limité. Aussi, Apple n’a jamais formulé de vision claire sur l’avenir à long terme de la plateforme. Ainsi, le coût, le design général et le manque d’applications visionOS sont les raisons pour lesquelles le Vision Pro n’a jamais connu un succès.
Apple a suspendu le développement pour concentrer ses ressources sur des lunettes connectées. Un retour d’Apple aux casques fermés comme le Vision Pro reste plausible à terme, mais aucun calendrier n’a été évoqué.
Ben si on compte les 600000 exemplaires multipliés par 3600€, ça fait quand même pas mal… Même s’il faut déduire le coût de fabrication et la recherche et développement c’est pas rien.
Je comprends qu’il soit cher, mais il est aussi magique, il vend un écran à 3500 € qui franchement ne fait rien de spécial et pourtant ça ne choque personne perso c’est hors de prix pour ça . Le Vision Pro est une merveille technologique et c’est magique à l’utilisation hélas incomprise.Par les médias et les youtubeurs influents dommage !!! Mais il faut le tester pour s’en rendre compte
personne ne dit que ce n est pas un bijou de technologie mais trop chere pour le commun des mortels
Je pense que c’est une erreur de croire cela vu tout ce qu’il est possible de faire avec un système d’exploitation indépendant qui permet de se connecter à un ordinateur et une salle de cinéma personnel et j’en passe…et faire tout cela sur Jupiter concentré dans un mouchoir de poche c’est juste incroyable
Un simple écran et c’est tout à 3500 € oui c’est très cher
Revendu après 1 an … déçu