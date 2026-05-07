La rumeur d’un iPhone spatial refait surface avec l’idée d’un écran holographique développé par Samsung pour un futur smartphone d’Apple. Aucun produit concret n’émerge à ce stade, mais la piste s’appuie sur des travaux industriels et sur un intérêt ancien des deux entreprises pour la 3D sans lunettes.

Une technologie d’écran holographique de Samsung

Le point le plus solide du dossier n’est pas Apple, mais Samsung. D’après le leaker Schrödinger, le groupe coréen travaillerait sur un écran de smartphone avec pour nom de code MH1 ou H1, pensé pour créer une impression de profondeur sans lunettes grâce à un suivi oculaire avancé et à une déviation très précise de la lumière vers les yeux de l’utilisateur.

L’ambition affichée va plus loin qu’un simple effet 3D classique. Une couche holographique nanostructurée intégrée directement dans l’écran AMOLED permettrait de faire flotter certains éléments visuels au-dessus du verre, tandis qu’un algorithme breveté autoriserait une variation du point de vue quand l’utilisateur incline l’appareil, avec la promesse de regarder autour d’un objet dans une vidéo.

L’écran conserverait sa définition 4K complète pour les usages 2D, la couche de profondeur ne s’activant que pour certains contenus. Le leaker parle d’une approche sans perte de netteté, à rebours des anciens écrans 3D dont l’effet spatial se payait souvent par une dégradation de l’image.

Ce calendrier reste néanmoins très lointain. Le projet MH1/H1 serait encore en phase 1 de recherche et développement, avec une perspective large située autour de 2030 pour l’arrivée de smartphones holographiques.

Avant même la rumeur d’un iPhone spatial, Samsung disposait déjà d’une base de recherche concrète sur ce terrain. Son institut supérieur de technologie (SAIT) publie des travaux sur l’holographie en dalle fine depuis 2020, avec un prototype d’environ 1 centimètre d’épaisseur capable d’afficher de la vidéo holographique 4K à 30 images par seconde et une solution technique censée élargir de 30 fois les angles de vue.

Apple s’intéresse déjà à ce système

C’est dans ce contexte qu’apparaît l’idée d’un iPhone spatial dans la chaîne d’approvisionnement. L’hypothèse n’a rien d’impossible sur le plan industriel car Apple ne fabrique pas lui-même ses écrans et s’appuie déjà sur Samsung pour une partie des dalles OLED de l’iPhone.

En revanche, la rumeur manque encore de substance côté produit. Aucun détail crédible n’a filtré sur un iPhone précis, sur un calendrier de lancement ou sur la manière dont Apple intégrerait réellement cette technologie dans sa gamme.

Apple n’arrive pas non plus sur un terrain vierge. La firme de Cupertino explore les écrans 3D sans lunettes depuis longtemps, avec un dépôt de brevet en 2008 sur un affichage autostéréoscopique tenant compte de la position de l’utilisateur, puis un brevet obtenu en 2014 pour un système d’affichage holographique interactif sur écran tactile.

Aucun de ces travaux n’a toutefois débouché sur un iPhone holographique. C’est ce qui impose de traiter l’iPhone spatial comme une possibilité lointaine plutôt que comme un projet proche de la commercialisation.

La rumeur s’inscrit malgré tout dans une direction déjà assumée chez Apple. Le mois dernier, John Ternus, le vice-président de l’ingénierie matérielle (et futur patron d’Apple), affirmait que la fusion du monde numérique et du monde physique relevait d’une « inévitabilité », tout en décrivant l’informatique spatiale comme étant encore « dans les premières manches ».