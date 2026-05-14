Liquid Glass divise toujours autant les utilisateurs… mais séduit visiblement les professionnels du design. La nouvelle interface visuelle introduite avec iOS 26 vient en effet de remporter un Gold Cube aux ADC Awards 2026 organisés par l’Art Directors Club de New York. Une distinction d’importance pour Apple, alors même que de nombreux utilisateurs continuent de pointer du doigt l’absence de lisibilité de certains éléments Liquid Glass sur iPhone, iPad et Mac.

Un langage visuel ambitieux, mais contesté

Présenté à la WWDC 2025, Liquid Glass vise à unifier l’apparence des plateformes Apple autour d’effets de transparence, de reflets, de profondeur et de mouvement. L’entreprise décrit ce design comme une réinvention globale de l’expérience logicielle, fondée sur « la simplicité, la clarté et l’efficacité ».

Dans son dossier de candidature aux ADC Awards, l’équipe design d’Apple met en avant une combinaison de typographie affinée, d’icônes plus expressives, de couleurs cohérentes et d’effets de parallaxe pilotés par les capteurs des appareils. L’objectif de ce choix de design est de donner à l’interface une dimension plus « physique » et plus « humaine » (ce qui reste assez vague).

Six Gold Cubes pour Apple en 2026

Apple TV et accessibilité également récompensés

Apple a remporté six Gold Cubes cette année. Outre Liquid Glass dans la catégorie Interactive / UX / UI, la marque a été distinguée pour le rebranding d’Apple TV, la publicité Someday et le film I’m Not Remarkable, consacré à l’accessibilité. Apple explique avoir voulu montrer que les étudiants en situation de handicap sont « comme tous les autres étudiants », tout en illustrant son engagement dans ce domaine.

Ce prix de design ne fera sans doute pas disparaître les critiques : Apple devrait encore ajuster Liquid Glass avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, notamment pour améliorer la lisibilité et modérer certains effets translucides. Cupertino assume donc pleinement ces nouveaux choix esthétiques, sans doute avec raison si l’on en croit les pros du design.