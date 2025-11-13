Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application Apple Store pour iPhone et iPad avec une interface adaptée à Liquid Glass d’iOS 26. Cela fait suite à Shazam, TestFlight et plus.

Liquid Glass est là pour l’app Apple Store

En soi, la nouvelle interface n’est pas un chamboulement par rapport à ce qu’Apple proposait jusqu’à présent. La nouveauté avec le Liquid Glass se voit surtout sur la barre des onglets en bas, avec un rendu transparent. La barre des onglets se veut également arrondie. Et comme c’est le cas avec les éléments Liquid Glass des autres applications, il est possible de faire glisser son doigt pour avoir un effet.

Au-delà de l’application Apple Store elle-même, Apple a changé l’icône. Le sac avec le logo Apple est maintenant blanc (ou noir si vous avez le mode sombre activé). Le logo Apple à proprement parler se veut un peu plus gros.

Apple has released a new update for the Apple Store App It has a brand new icon and adds Liquid Glass to the app pic.twitter.com/jD3ZMGzWwE — Aaron (@aaronp613) November 13, 2025

L’application Apple Store est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.

Voici comment Apple présente son application :