Apple propose aujourd’hui une mise à jour de Shazam sur iPhone avec la particularité d’adopter la nouvelle interface Liquid Glass d’iOS 26. On retrouve également une nouvelle barre de navigation en bas de l’écran.

Shazam passe au Liquid Glass sur iOS 26

Voici comment Apple présente sa mise à jour :

Nous avons doté l’app d’un nouveau design élégant, inspiré de Liquid Glass. Passez facilement de l’Accueil à la Bibliothèque, aux Concerts et au moteur de recherche pour accéder plus rapidement à vos fonctionnalités préférées, et découvrir encore plus de musique et d’évènements. De plus, les titres que vous avez écoutés récemment apparaissent désormais sur l’écran d’accueil. Cela vous permet de réécouter plus facilement les morceaux découverts via Shazam. Assurez-vous que votre appareil est doté d’iOS 26 et de mettre à jour l’app pour l’essayer.

Shazam est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.

Pour rappel, Apple a racheté Shazam en décembre 2017 pour 400 millions de dollars. Il a fallu attendre septembre 2018 pour que la transaction soit réellement validée. Les utilisateurs de produits Apple ont depuis eu une meilleure intégration avec cet outil qui permet de connaître le titre d’une musique juste en l’écoutant quelques secondes. Il y a notamment un bouton dédié au niveau du centre de contrôle sur iOS, ainsi qu’un accès via Siri sur iPhone, iPad et Mac.