L’app Assistance Apple se met à jour pour iOS 26 et Liquid Glass
Apple propose la mise à jour 5.11 de son application Assistance Apple qui apporte la compatibilité avec iOS 26 et la nouvelle interface Liquid Glass. Cela se voit surtout sur la partie inférieure avec la barre des onglets.
Liquid Glass s’invite sur l’application Assistance Apple
Outre l’interface Liquid Glass pour iOS 26, Apple dit avoir mis à jour l’icône de l’application avec un design en relief. Là encore, c’est pour être raccord avec Liquid Glass. De plus, la mise à jour inclut des améliorations de performances et divers correctifs. Il n’y a pas plus de précisions ici.
L’application Assistance Apple est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone, iPad et Apple Vision Pro.
Pour ceux qui ne le savent pas, cette application vous offre un accès personnalisé à des solutions pour l’ensemble de vos produits et services Apple. Vous pouvez notamment trouver de l’aide, organiser une réparation, parler avec une personne, prendre un rendez-vous et plus encore. Voici comment Apple la présente :
Besoin d’aide ? Profitez d’un espace d’assistance unique, où vous bénéficierez de toute l’aide dont vous avez besoin pour les produits Apple que vous aimez. L’assistance Apple vous offre un accès personnalisé à des solutions pour l’ensemble de vos produits et services Apple. Découvrez comment gérer vos abonnements, réinitialiser le mot de passe de votre compte Apple et plus encore. Réglez votre problème en parlant avec nous ou suivez des instructions pas à pas pour trouver une solution par vous-même. Si vous décidez de vous rendre à un Genius Bar ou dans un centre de services agréé Apple, l’assistance Apple peut vous aider à trouver le magasin le plus proche pour y effectuer une réservation.
Horrible le fait que l’élément sélectionné dans la tap bar dépasse sur l’élément de droite sur vos screenshot. Heureusement il n’y a pas ce problème sur les iPhone récents