Apple propose la mise à jour 5.11 de son application Assistance Apple qui apporte la compatibilité avec iOS 26 et la nouvelle interface Liquid Glass. Cela se voit surtout sur la partie inférieure avec la barre des onglets.

Liquid Glass s’invite sur l’application Assistance Apple

Outre l’interface Liquid Glass pour iOS 26, Apple dit avoir mis à jour l’icône de l’application avec un design en relief. Là encore, c’est pour être raccord avec Liquid Glass. De plus, la mise à jour inclut des améliorations de performances et divers correctifs. Il n’y a pas plus de précisions ici.

L’application Assistance Apple est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone, iPad et Apple Vision Pro.

Pour ceux qui ne le savent pas, cette application vous offre un accès personnalisé à des solutions pour l’ensemble de vos produits et services Apple. Vous pouvez notamment trouver de l’aide, organiser une réparation, parler avec une personne, prendre un rendez-vous et plus encore. Voici comment Apple la présente :