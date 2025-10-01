Apple propose aujourd’hui la mise à jour 3.1 de son application App Store Connect qui a l’avantage de s’adapter à Liquid Glass, à savoir la nouvelle interface d’iOS 26.

Liquid Glass arrive sur App Store Connect

Voici les notes de version d’Apple :

Un nouveau design, avec Liquid Glass et des icônes améliorées.

La possibilité de consulter la catégorie d’âge de votre app dans tous les pays et toutes les régions.

Un filtrage simplifié pour les notes et les avis.

Des améliorations de la stabilité et des corrections de bogues.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’application App Store Connect concerne les développeurs. Elle leur permet de consulter l’état de leurs applications et de gérer les soumissions à l’App Store. Il est également possible de gérer les groupes de testeurs, d’ajouter de nouveaux builds et testeurs, et de consulter les évaluations sur les captures d’écran et les blocages. De plus, elle propose de consulter les informations clés relatives aux ventes et aux tendances pour suivre les performances des applications.

Parmi les autres fonctionnalités, les développeurs peuvent consulter les évaluations et avis récents laissés par les utilisateurs sur l’App Store et y répondre. De plus, générer des ressources marketing afin de promouvoir les temps forts des applications est possible.

L’application App Store Connect est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.