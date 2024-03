Impossible de ne pas y voir une façon d’appâter les développeurs iOS juste avant l’ouverture aux boutiques applicatives alternatives. Via l’App Store Connect (la plateforme des devs iOS) la firme de Cupertino a en effet décidé de fournir beaucoup plus de données aux développeurs iOS, sous la forme de « rapports » de données et d’activités regroupés en 5 catégories. App Store Engagement permet ainsi de connaître le nombre d’utilisateurs qui consultent et partagent une application, App Store Commerce concerne tout ce qui est précommandes, ventes et achats in-apps, App Usage donne des chiffres sur les utilisateurs actifs et les désinstallations, Frameworks Usage indique le nombre d’interactions de l’application avec les frameworks d’iOS, et enfin, Performance livre des données relatives aux performances globales des apps en terme de fonctionnalités de l’app réellement utilisées.

La page consacrée à ces ajouts précise aussi que « de nouveaux rapports sont également disponibles via la console CloudKit avec des données sur les notifications push Apple et le File Provider ». Apple Push Notifications affiche les états de notification lors de leur passage via l’Apple Push Notification Services (APNs) tandis que File Provider fournit « les données d’utilisation, de cohérence et d’erreur ».

Ce gros boost du volume de données exploitables tombe à point nommé alors que nombre de développeurs iOS pourraient être tentés d’installer leurs apps sur des boutiques applicatives tierces en Europe. Est-ce que cela suffisant pour empêcher les plus récalcitrants (ou les plus déçus) d’aller voir ailleurs ?