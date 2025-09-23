Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour 1.5 pour son application Apple Invitations sur iPhone. On retrouve quatre nouveautés avec cette mise à jour.

Du Liquid Glass et d’autres changements

La première nouveauté est visuelle, puisque l’application Apple Invitations adopte Liquid Glass, à savoir la nouvelle interface d’iOS 26. Il y a toutefois un élément à prendre en compte : l’application avait déjà un design rappelant Liquid Glass, même à sa sortie quand les iPhone avaient iOS 18. Les changements visuels du jour sont donc assez légers.

Toujours au niveau du visuel, Apple dit avoir modifié l’icône pour mieux correspondre au Liquid Glass.

Aussi, l’application propose maintenant la synchronisation du calendrier afin que vous puissiez suivre automatiquement toutes vos invitations dans votre calendrier.

Enfin, les albums partagés permettent désormais de lire les vidéos directement dans l’application Apple Invitations.

L’application Apple Invitations est disponible au téléchargement sur l’App Store.

Pour rappel, Apple a annoncé cette application en février. Voici comment la société la présente :

Créez des invitations uniques et rassemblez des personnes pour les moments les plus marquants de la vie. Personnalisez l’arrière-plan de votre invitation à l’aide d’une photo de votre photothèque ou en choisissant un arrière-plan avec Emoji pour donner vie à votre événement. Consultez facilement qui sera présent et assurez-vous que vous ne manquerez aucun moment important en ajoutant un album partagé directement à l’événement. Que vous assistiez à un événement ou que vous en organisiez un vous-même, Invitations vous permet de faire facilement la fête.

Il y a un élément à prendre en compte : n’importe qui peut répondre aux invitations, mais la création d’invitations requiert un abonnement à iCloud+. L’abonnement débute à 0,99 €/mois.