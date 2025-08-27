Apple propose la mise à jour 1.4 de son application Apple Invitations, avec comme nouveauté un nouveau widget sur l’écran d’accueil de votre iPhone.

Un widget pour l’application Apple Invitations

Dans ses notes, Apple explique que le nouveau widget Invitations vous permet de voir le temps restant jusqu’à votre prochain événement directement sur votre écran d’accueil.

Une fois la mise à jour installée, il vous suffit de laisser votre doigt appuyé sur l’écran d’accueil de votre iPhone, de choisir l’icône « + » en haut à gauche et enfin de sélectionner « Ajouter un widget ». Il ne vous reste plus qu’à choisir Apple Invitations dans la liste. Ici, vous avez trois formats possibles pour la taille, à savoir petit, moyen et grand.

Un widget vous indique ici le nombre de jours restants avant l’événement qui a été programmé dans l’application. Si vous appuyez dessus, l’application Apple Invitations s’ouvre et vous pouvez obtenir davantage d’informations.

L’application Apple Invitations est disponible au téléchargement sur l’App Store.

Pour rappel, Apple a annoncé cette application en février. Voici comment la société la présente :

Créez des invitations uniques et rassemblez des personnes pour les moments les plus marquants de la vie. Personnalisez l’arrière-plan de votre invitation à l’aide d’une photo de votre photothèque ou en choisissant un arrière-plan avec Emoji pour donner vie à votre événement. Consultez facilement qui sera présent et assurez-vous que vous ne manquerez aucun moment important en ajoutant un album partagé directement à l’événement. Que vous assistiez à un événement ou que vous en organisiez un vous-même, Invitations vous permet de faire facilement la fête.

Il y a un élément à prendre en compte : n’importe qui peut répondre aux invitations, mais la création d’invitations requiert un abonnement à iCloud+. L’abonnement débute à 0,99 €/mois.