Apple propose aujourd’hui la mise à jour 1.2 de son application Apple Invitations. Elle ajoute une fonctionnalité en rapport avec les liens.

Une nouveauté pour l’application Apple Invitations

Apple explique qu’il est maintenant possible d’ajouter un cadre Lien pour permettre à vos invités d’accéder à une liste de cadeaux, une liste de repas partagé, un planificateur de voyage et plus encore, directement dans l’événement.

L’application Apple Invitations est disponible au téléchargement sur l’App Store.

Pour rappel, Apple a annoncé cette application en février. Voici comment la société la présente :

Créez des invitations uniques et rassemblez des personnes pour les moments les plus marquants de la vie. Personnalisez l’arrière-plan de votre invitation à l’aide d’une photo de votre photothèque ou en choisissant un arrière-plan avec Emoji pour donner vie à votre événement. Consultez facilement qui sera présent et assurez-vous que vous ne manquerez aucun moment important en ajoutant un album partagé directement à l’événement. Que vous assistiez à un événement ou que vous en organisiez un vous-même, Invitations vous permet de faire facilement la fête.

Pour commencer, les utilisateurs peuvent choisir une image dans leur bibliothèque de photos ou dans la galerie d’arrière-plans de l’application — une collection d’images représentant différentes occasions et thèmes d’événements. Les intégrations avec Plans et Météo donnent aux invités l’itinéraire pour se rendre à l’événement et les prévisions pour ce jour-là.

En outre, les participants peuvent facilement ajouter des photos et des vidéos à un album partagé dédié dans chaque invitation afin de conserver des souvenirs et de revivre l’événement. Enfin, les playlists collaboratives permettent aux abonnés d’Apple Music de créer une bande-son personnalisée pour l’événement, à laquelle les invités peuvent accéder directement depuis Apple Invites.

Il y a un élément à prendre en compte : n’importe qui peut répondre aux invitations, mais la création d’invitations requiert un abonnement à iCloud+.