Les développeurs de l’application Partiful, qui permet de créer des invitations pour des événements, accusent Apple de ne pas respecter ses propres règles de l’App Store avec le lancement de son application Apple Invitations. Sur les réseaux sociaux, Partiful a partagé une capture d’écran de la règle 4.1 de l’App Store, qui concerne les applications copiées.

La règle 4.1 de l’App Store stipule :

Trouvez vos propres idées. Nous savons que vous en avez, alors donnez vie aux vôtres. Ne vous contentez pas de copier la dernière application en vogue sur l’App Store ou de modifier légèrement le nom ou l’interface utilisateur d’une autre application et de la faire passer pour la vôtre. Outre le risque d’une plainte pour violation de la propriété intellectuelle, cela rend l’App Store plus difficile à parcourir et n’est tout simplement pas équitable pour les autres développeurs.