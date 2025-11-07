Depuis le lancement d’iOS 26 en septembre, Apple place la nouvelle interface Liquid Glass au cœur de l’expérience de ses plateformes. Pour montrer comment les développeurs l’utilisent, la société a publié sur son site Apple Developer une galerie interactive consacrée aux applications qui ont adopté ce design transparent.

Une vitrine des refontes d’applications sous iOS 26

La page propose des comparaisons avant/après entre les versions iOS 18 et iOS 26 des applications. Parmi elles figurent Crumbl, Tide Guide, Lumy, Sky Guide, Photoroom, CNN et American Airlines. Apple présente également plusieurs outils créatifs comme OmniFocus 4, Linearity Curve Graphic Design, GrowPal ou Essayist qui mette en avant la nouvelle interface Liquid Glass à travers de nouveaux usages.

Dans l’exemple de Linearity, Apple détaille une refonte complète : l’application de design vectoriel est désormais unifiée sur iPhone, iPad et Mac. L’interface iPad propose un inspecteur à deux colonnes permettant d’éditer et de prévisualiser simultanément, tandis que sur iPhone, les gestes, marges et zones tactiles ont été redessinés pour offrir plus de confort et de fluidité, même à une main.

Les comparaisons entre iOS 18 et iOS 26 sont à retrouver sur le site d’Apple.

Au-delà du rendu visuel, Apple met en avant la capacité de Liquid Glass à harmoniser l’expérience entre appareils. Le constructeur souligne que ce design favorise des interactions « naturelles et réactives » adaptées à chaque taille d’écran et à chaque mode d’usage.

Pour les utilisateurs comme pour les développeurs, Apple fait de Liquid Glass sur iOS 26 un nouveau cadre de référence du design ergonomique sur ses plateformes.