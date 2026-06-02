Le premier indice de qualité de MoffettNathanson bouscule la hiérarchie habituelle du streaming en plaçant Apple TV devant Netflix. Ce résultat tranche avec les comparaisons dominées par l’engagement, où le service de streaming d’Apple apparaît souvent loin derrière les plus gros catalogues.

Apple TV plus fort que Netflix

Le classement repose sur une logique différente du simple temps passé devant l’écran. MoffettNathanson cherche à mesurer la qualité de la performance des plateformes à partir de cinq critères :

l’audience selon l’heure de la journée

la demande pour les contenus

la profondeur des franchises

le prestige lié aux récompenses et à la réception critique

le poids du sport et des événements en direct

Cette approche modifie directement la vision du marché de streaming. Disney domine largement ce premier indice, tandis que HBO Max et Apple TV se suivent de très près dans le haut du classement. Netflix arrive juste derrière Apple TV, avant un net décrochage qui renvoie Amazon, Peacock et Paramount+ plus loin.

Ce résultat donne un relief particulier à la position d’Apple TV. Les classements fondés sur l’engagement pénalisent souvent la plateforme parce que l’industrie du streaming continue de traiter le volume de visionnage comme un indicateur central. Le nouvel indice valorise au contraire la nature de l’attention portée aux contenus et la solidité éditoriale d’un catalogue.

Cela correspond au discours qu’Apple défend depuis le lancement de son service. L’entreprise répète qu’elle veut produire les meilleurs contenus, pas le plus grand nombre. Ce premier classement ne dit pas qu’Apple TV domine le marché, mais il montre que sa stratégie éditoriale lui permet de tenir tête à Netflix dès qu’un indicateur s’intéresse à la qualité du catalogue plutôt qu’à sa masse.