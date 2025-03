Ted Sarandos, le patron de Netflix avec Greg Peters, a réagi à Apple TV+ et reconnaît ne pas vraiment comprendre pourquoi ce service de streaming existe.

Lors d’une interview avec Variety, Ted Sarandos a été questionné sur les concurrents de Netflix comme Apple TV+, Amazon Prime Video ou encore Max. Concernant Amazon et le fait de savoir s’ils sont des concurrents, il déclare :

Non. Il m’est difficile de le dire. Je ne sais pas quels sont leurs projets à long terme. Ils sont dans le milieu du streaming depuis exactement aussi longtemps que nous. Ils produisent du contenu original depuis exactement aussi longtemps que nous.

Et Apple ? Il indique :

Je ne comprends pas au-delà d’un jeu de marketing, mais ce sont des gens très intelligents. Peut-être voient-ils quelque chose que nous ne voyons pas.

Il est vrai que cette déclaration peut faire sourire quand on sait que Ted Sarandos aura un caméo dans The Studio, la prochaine série avec Seth Rogen dans le rôle principal. Et The Studio est une série originale qui sera disponible sur… Apple TV+.

Il est certain qu’Apple TV+ a connu un démarrage compliqué, mais la situation s’améliore aujourd’hui avec plusieurs séries à succès. On peut notamment citer Ted Lasso et Severance. Malgré tout, Netflix n’a pour l’instant rien à craindre d’Apple TV+. En effet, Netflix est très, très loin devant au niveau du nombre d’abonnés.