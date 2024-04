Apple TV+ a gagné un peu du terrain en France, avec sa part de marché qui était du 5% au premier trimestre de 2024. Le service de streaming a pendant longtemps stagné à 3%.

Les données de JustWatch montrent donc qu’Apple TV+ a maintenant une part de marché de 5%, mais ça reste l’un des services de streaming les moins utilisés en France. Celui qui domine est Netflix avec une part de 28%. Amazon Prime Video (disponible avec Amazon Prime) n’est pas très loin avec ses 26%. Disney+ occupe la troisième place avec une part de 18%.

On retrouve Canal+ au pied du podium avec une part de 10%. OCS est cinquième avec 6%. Et vient donc le service de streaming d’Apple avec ses 5%. Les 7% restants correspondent à divers services plus petits.

On peut donc voir que le trio Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ frappent très fort avec une part de 82% à eux trois. Même Canal+, OCS et Apple TV+ réunis (21%) n’arrivent pas au niveau au niveau de Netflix ou d’Amazon Prime Video.

En France, Apple TV+ est disponible au prix de 9,99€/mois. Le prix au départ était de 4,99€/mois. C’est passé à 6,99€/mois en octobre 2022 puis 9,99€/mois en octobre 2023. Le service est disponible sur plusieurs supports, sauf sur les smartphones Android sans que l’on sache réellement pourquoi (alors que c’est accessible sur Android TV). C’est surprenant quand on sait qu’il s’agit du système d’exploitation avec le plus d’utilisateurs dans le monde.