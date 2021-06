Bonne nouvelle pour ceux qui ont un boîtier multimédia ou un téléviseur sous Android TV : ils peuvent télécharger l’application Apple TV. Nvidia avait initialement annoncé le support sur la Shield. Mais en réalité, tous les appareils (ou presque) sous Android TV peuvent en profiter.

L’application Apple TV débarque sur Android TV

Google a confirmé à 9to5Google que l’application Apple TV sur le Play Store peut être installée sur les différents appareils qui tournent sous Android TV. Cela peut être un téléviseur, un boîtier de type Xiaomi Mi Box ou autre. L’application est disponible gratuitement au téléchargement depuis le Google Play Store et permet notamment d’accéder au service de streaming Apple TV+. Ceux qui ont déjà un accès peuvent se connecter avec leurs identifiants. Il devient ainsi possible de voir les films, séries et documentaires.

En outre, il est possible d’utiliser Google Assistant pour avoir un contrôle à la voix. On peut demander à lancer un programme en particulier, gérer la lecture et plus encore. Par ailleurs, l’application offre la possibilité d’acheter ou de louer des contenus disponibles sur l’iTunes Store. On peut noter au passage qu’il y a le support de la 4K et du Dolby Vision (ou HDR si votre téléviseur n’est pas compatible) pour Apple TV+ et le contenu sur l’iTunes Store.

Toujours rien sur les smartphones Android

L’élément requis pour télécharger l’application Apple TV sur son appareil sous Android TV est d’avoir la version 8.0 (Oreo) au minimum. Aussi, Google précise que l’application n’est pas disponible sur les box des opérateurs. En France, ceux avec une Bbox ou Freebox mini 4K/Freebox Pop sont donc mis de côté.

À ce jour, l’application Apple TV est disponible un peu partout (Xbox, PlayStation, téléviseurs connectés, etc). Il reste tout de même un grand absent de la liste : les smartphones et tablettes Android. C’est assez étonnant quand on connaît leur part de marché (tout particulièrement pour les smartphones). Mais il faudra visiblement attendre encore un petit moment avant de l’avoir sur ce support.