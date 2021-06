L’application Apple TV est maintenant disponible sur un nouveau support, à savoir la Shield de Nvidia. Le boîtier multimédia, concurrent de l’Apple TV sous Android TV, peut ainsi profiter d’Apple TV+ et plus encore.

Avec la Shield de Nvidia, l’application Apple TV diffuse ses contenus en 4K et Dolby Vision (ou HDR pour ceux qui n’ont pas le Dolby Vision avec leur téléviseur). Les utilisateurs ont accès au service de streaming Apple TV+ pour voir les différents films, séries et documentaires. Ceux qui ont déjà un compte peuvent entrer leur identifiant pour se connecter et accéder au catalogue.

On retrouve également le support de Google Assistant. Les utilisateurs peuvent ainsi dire « OK Google » pour invoquer l’assistant de Google et faire des requêtes avec la voix. Il est ainsi possible de lancer un programme en particulier, gérer la lecture et plus encore, juste avec des commandes vocales.

En outre, il est possible de voir les Chaînes Apple TV. La quantité est assez légère en France, malheureusement. Aux États-Unis, les utilisateurs retrouvent notamment AMC+, Paramount+ ou encore Starz. Enfin, les utilisateurs peuvent acheter ou louer des contenus venant de l’iTunes Store.

L’application Apple TV pour la Nvidia Shield est à télécharger dès maintenant depuis le Play Store. Si vous n’avez pas le boîtier multimédia et souhaitez l’acquérir, vous pouvez acheter le modèle standard pour 149 euros. La Shield TV Pro coûte 199 euros.