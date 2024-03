Apple TV+ n’est clairement pas au niveau de Netflix, Disney+ et d’autres services de streaming en ce qui concerne le nombre d’abonnés ou le nombre de films et séries disponibles. Mais il y a un domaine où la plateforme est devant : la moyenne la plus haute sur IMDb.

Self Financial a analysé les classements IMDb (dont « l’équivalent » français est AlloCiné) des contenus disponibles sur les principales plateformes de streaming, dont Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV+ et d’autres. Lorsqu’il s’agit de disposer d’une vaste bibliothèque de contenus, Amazon Prime Video domine désormais le segment avec 13 827 films et séries, soit plus du double de Netflix, qui arrive en deuxième position. Apple TV+, en revanche, est le service de streaming qui propose le plus petit catalogue, avec seulement 271 titres disponibles selon l’étude.

La raison est simple : Apple TV+ se focalise sur les séries et films originaux, là où les autres proposent aussi des programmes venant de différents studios. Mais cela aide à se focaliser sur la qualité plutôt que la quantité. L’étude révèle ainsi que la moyenne des programmes originaux d’Apple est de 7,01/10 sur IMDb. Apple TV+ est donc premier en 2024, tout comme il l’a été en 2021 et 2022. Le programme le mieux noté est la série Ted Lasso avec une moyenne de 8,8/10.

Apple TV+ coûte 9,99€/mois. Le prix était de 6,99€/mois et même 4,99€/ avant octobre 2022.