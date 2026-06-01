En plus d’iOS 26.5.1 sur iPhone, Apple propose au téléchargement la mise à jour macOS 26.5.1 sur Mac. Elle arrive trois semaines après macOS 26.5.

Disponibilité de macOS 26.5.1

Voici les notes d’Apple pour macOS 26.5.1 :

Cette mise à jour corrige un problème rencontré par les utilisateurs professionnels où les ordinateurs Mac équipés d’une puce M5 pouvaient s’éteindre de manière inattendue lors de l’utilisation de certaines extensions réseau de filtrage de contenu.

Si l’on se base sur les notes d’Apple, il n’y a pas de changement particulier pour le grand public. La mise à jour se focalise surtout pour les utilisateurs professionnels. A priori, Apple n’a pas profité de l’occasion pour boucher des failles de sécurité.

Pour mettre à jour vers macOS 26.5.1, prenez votre Mac et rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la nouvelle version et procéder à son installation.

La prochaine grosse mise à jour sera macOS 27. Apple fera sa présentation à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 le 8 juin à 19 heures. À noter également que macOS Tahoe n’a pas encore dit son dernier mot, puisque macOS 26.6 est actuellement disponible en version bêta. La sortie de la version finale se fera dans quelques semaines.