24 heures après iOS 26.4.1 sur iPhone et iPad, Apple propose au téléchargement macOS 26.4.1 (build 25E253) sur Mac. La mise à jour arrive deux semaines après la sortie de macOS 26.4.

Disponibilité de macOS 26.4.1

À l’instar d’iOS 26.4.1, Apple n’est pas très bavard concernant les nouveautés de macOS 26.4.1, indiquant seulement : « Cette mise à jour apporte des correctifs pour votre Mac ». Malgré tout, des informations sont tombées après coup pour la mise à jour sur iPhone et on peut imaginer que les correctifs sont identiques.

En l’occurrence, la mise à jour d’iOS a corrigé un bug de synchronisation avec iCloud au niveau des données des applications. Cela avait un lien avec le framework CloudKit d’Apple. Il est possible que ce même correctif soit en place avec macOS 26.4.1, bien que cela mérite confirmation.

Pour le reste, c’est un mystère. On notera qu’Apple fait état de correctifs au pluriel, ce qui suggère qu’il y a d’autres éléments que celui en lien avec iCloud.

Pour mettre à jour vers macOS 26.4.1, prenez votre Mac et rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la nouvelle version et procéder à son installation.

C’est l’occasion de rappeler que la prochaine mise à jour, à savoir macOS 26.5, est actuellement disponible en version bêta, aussi bien pour les développeurs que pour les testeurs publics.