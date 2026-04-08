Apple vient de proposer au téléchargement iOS 26.4.1 (build 23E254) sur iPhone et iPadOS 26.4.1 sur iPad. Cela arrive deux semaines après la sortie d’iOS 26.4.

Disponibilité d’iOS 26.4.1

Apple n’est pas très bavard concernant les correctifs d’iOS 26.4.1. Les notes indiquent : « Cette mise à jour apporte des correctifs pour votre iPhone ». Étant donné qu’il n’y a pas de détails précis, on peut se douter qu’il s’agit de petits ajustements ici et là qui ont eu lieu en coulisses. Il faut espérer qu’il y a plusieurs corrections de bugs. Il est également possible qu’Apple ait bouché des failles de sécurité, mais l’information n’est pas encore connue dans l’immédiat.

Pour télécharger iOS 26.4.1, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir apparaître la nouvelle version. Il ne restera plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

On notera que l’heure de disponibilité est différente de d’habitude. En général, Apple propose ses mises à jour logicielles aux alentours de 19 heures. Ce n’est pas le cas ici. De plus, il n’y a pas les versions x.x.1 équivalentes sur Mac, Apple TV, Apple Watch et Vision Pro. On reste sur macOS 26.4, tvOS 26.4, watchOS 26.4 et visionOS 26.4.

De plus, c’est l’occasion de rappeler qu’Apple teste également iOS 26.5, à savoir la prochaine mise à jour. Celle-ci est déjà disponible en bêta pour les développeurs et testeurs publics. La version finale devrait arriver en ce mois-ci ou au mois de mai.