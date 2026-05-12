Apple fait évoluer son application Apple Sales Coach pour diffuser des vidéos de formation personnalisées avec des présentateurs générés par intelligence artificielle. Le changement vise à adapter plus finement les contenus aux vendeurs selon leur langue, les produits qu’ils traitent et les compétences qu’ils doivent renforcer.

Des présentateurs IA plutôt que de vraies personnes

Apple part du principe que produire une formation réellement personnalisée pour des centaines de milliers de vendeurs, répartis entre plusieurs pays, plusieurs langues et plusieurs spécialités produit, ne tenait pas à l’échelle des formats classiques.

L’application Apple Sales Coach va donc générer de courtes vidéos ciblées en fonction de trois paramètres : le type de produits suivis par le vendeur, les compétences en cours d’acquisition et la langue utilisée. Apple présente ce format comme un moyen de rendre la formation plus précise sans multiplier les versions créées manuellement pour chaque profil.

Les présentateurs générés par IA ne seront pas dissimulés. Un pictogramme à l’écran permettra de les identifier, tandis qu’Apple insiste sur un point central : le contenu, lui, reste produit par des humains.

Apple to Use AI-Generated Presenters for Sales Training Videos pic.twitter.com/6DRkLAvyfm — Aaron (@aaronp613) May 12, 2026

Apple garde la main sur les scripts et les vérifications

L’entreprise explique que son équipe formation rédige chaque script et contrôle chaque information avant la diffusion aux employés. L’IA n’intervient donc pas comme auteur, mais comme outil de mise en forme et de distribution des vidéos. Apple cherche donc à automatiser la présentation du contenu, pas la création du message ni la validation des éléments transmis aux vendeurs.

Apple dit pouvoir produire davantage de vidéos, couvrir plus de sujets, accélérer la création des modules et mettre à jour les contenus plus souvent qu’auparavant avec ce nouveau système.

L’entreprise présente ce virage comme « seulement le début » et ajoute qu’Apple Sales Coach devient plus efficace à mesure qu’elle est utilisée.