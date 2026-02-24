Apple a officiellement tourné la page de son application interne SEED. Comme pressenti ces derniers jours, la firme de Cupertino a déployé Sales Coach via une simple mise à jour sur l’App Store, transformant ainsi l’ancienne plateforme sans avoir à publier une nouvelle app distincte. Apple modernise ainsi ses outils destinés aux équipes commerciales et partenaires agréés à travers le monde.

Une application dédiée aux partenaires commerciaux

Dans sa nouvelle description officielle, Apple précise : « Apple Sales Coach fournit des ressources commerciales et techniques aux partenaires de vente Apple dans le monde entier. » L’application vise à accompagner les échanges avec les clients grâce à des informations actualisées sur les produits, les programmes et les stratégies de vente.

Malgré sa présence publique sur l’App Store, l’accès reste strictement encadré. Apple indique que l’application est réservée « au personnel d’Apple et aux partenaires commerciaux Apple », et qu’un code partenaire est nécessaire pour finaliser l’inscription.

Un nouveau design et un chatbot dopé à l’IA

La mise à jour introduit également l’interface Liquid Glass, en phase donc avec les récents choix esthétiques de la marque. Surtout, Sales Coach intègre désormais un chatbot alimenté par l’intelligence artificielle via un onglet « Ask ». Cet assistant peut répondre aux questions en s’appuyant exclusivement sur la documentation officielle d’Apple.

Au-delà d’un simple changement de nom, Sales Coach illustre l’ambition d’Apple de renforcer l’efficacité commerciale de son réseau mondial, en misant sur l’IA et sur une centralisation accrue de ses ressources stratégiques.